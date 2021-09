Vaccini: gli Usa si preparano all’obbligo del Must Vax nelle aziende con oltre 100 dipendenti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTHON - Tutti i vertici di aziende con 100 o più dipendenti negli Stati Uniti dovrebbero richiedere che i loro lavoratori siano vaccinati o sottoposti almeno a test per il Covid-19 settimanali. Questa misura rientra nell'ambito di un nuovo piano del presidente Biden per frenare la diffusione della pandemia. Lo affermano alti funzionari dell'amministrazione Usa. Il dipartimento del Lavoro richiederà questo intervento, 'Must vax', (obbligo vaccino) a breve. - (PRIMAPRESS)