Vaccini: gli Usa alzano il budget per aumentare la produzione nazionale per la terza dose

(PRIMAPRESS) - USA - L'amministrazione americana mette a disposizione dei produttori di farmaci, alcuni miliardi di dollari per aumentare la produzione nazionale di vaccini anti Covid da condividere con il mondo. Mentre gli Usa si muovono verso terze dosi per gli adulti, i Paesi poveri attendono ancora di somministrare la prima. "L'obiettivo è espandere la capacità esistente di un ulteriore mld di dosi l'anno, con la produzione a partire dalla seconda metà del 2022", ha detto il coordinatore della Casa Bianca per l'emergenza Covid, Jeff Zients. - (PRIMAPRESS)