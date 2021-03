Vaccini, Figliuolo (Commissario Emergenza): "In arrivo 11 milioni di dosi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prossima settimana sono attese 2,8 milioni di dosi di vaccini, tra Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Così il generale Figliuolo,in visita all'hub di Messina. "Oggi abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi" e "non c'è alcuna disparità tra Regioni",precisa. "In Sicilia si fanno 20 mila vaccinazioni al giorno, bisogna arrivare a 50 mila,ma per farlo servono nuovi hub". Il ministro Speranza sottolinea:siamo a 250 mila vaccini al giorno. La campagna vaccinale "è la priorità del Paese". - (PRIMAPRESS)