Vaccini: dosi in esubero per il personale dell'Asl di Modena impiegate per iniettarle a parenti. Indagine dei Nas di Parma

(PRIMAPRESS) - PARMA - I carabinieri del Nas di Parma indagano su quanto avvenuto nella vicina Modena, dove gli operatori sanitari vaccinati contro il Covid avrebbero fatto avere il vaccino anche a figli e altri parenti, anziché smaltirlo perché non usato. In attesa di capire se quanto accaduto abbia rilievo penale, anche la Asl di Modena avvierà un'inchiesta interna per avere "assoluta certezza del rispetto di tutte le procedure previste". Ribadito "l'assoluto divieto di iniziative autonome", la Asl si scusa e promette massima trasparenza. Ma l'episodio solleva dei dubbi circa i criteri di distribuzione del Commissario per l'emergenza, Arcuri. Perchè l'Asl modenese si è trovata ad avere un esubero di vaccini? La vicenda dovrà chiarire anche questo. - (PRIMAPRESS)