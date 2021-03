Vaccini Australia: alt alla fornitura di AstraZeneca. L'Italia si oppone e chiama in causa l'UE

(PRIMAPRESS) - CANBERRA(AUSTRALIA) - L'Australia minimizza lo stop all'invio dall'Italia di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca. "Le decisione non comprometterà il nostro programma vaccinale", ha detto il ministro della Sanità Hunt, che ha comunque chiesto alla Commissione Ue di tornare sulla decisione. "In Italia si muore di Covid al ritmo di 300 persone al giorno -ha affermato da parte sua il primo ministro Scott Morrison- e possiamo comprendere il livello di ansia che c'è lì e in molti altri Paesi europei". - (PRIMAPRESS)