Vaccini: allarme di alcune regioni per la carenza di siringhe di precisione. Lombardia, Sicilia e Emilia Romagna le più penalizzate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da giorni era circolato l'allarme per l'esaurimento delle scorte anche delle siringhe per alcuni centri vaccinali di diverse regioni. Ora oltre a mancare non sono solo le dosi di vaccino Pfizer ma anche "le siringhe di precisioni che permettono di estrarre 6 dosi per fiala e non 5, così come ha suggerito l'Aifa, e tentare di colmare il gap". Il numero di siringhe non è proporzionato alle fiale, dicono. A segnalare il mancato arrivo delle siringhe questa settimana da parte della struttura commissariale per l'emergenza sono centri in Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna. E si rinfocola la polemica sulla gestione Arcuri per l'emergenza sanitaria. - (PRIMAPRESS)