Vaccinazioni: raggiunto il 70,14% della copertura della popolazione over 12 anni. Le maggiori dosi con Pfizer

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia sono 37.882.252 pari al 70,14% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato a oggi. Le dosi di vaccino somministrate sono 77.840.987, il 90,4% del totale di quelle consegnate, pari finora a 86.126.058 (nel dettaglio 60.650.706 Pfizer/BioNTech, 11.483.025 Moderna, 12.033.620 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.707 Janssen). - (PRIMAPRESS)