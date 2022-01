Vaccinazioni: raggiunta quota 87,08% negli over 12. Ancora modesto il risultato della vaccinazione per bambini al 26,90%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il rapporto del Commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo, sono stati resi noti i dati circa la campagna di vaccinazione che ha raggiunto quota 87,08% negli over 12. Sono state somministrate in totale 123 milioni 277.233 dosi di vaccino anti-Covid. Il ciclo vaccinale è risultato completo per 47 mln 34.124 persone, pari all'87,08% della popolazione sopra i 12 anni, mentre hanno ricevuto la prima dose 48 mln 729.987 persone, ossia il 90,22%. Dose booster a 29 mln 495.858, pari al 74,60% degli interessati. Nella fascia 5-11 anni hanno concluso il ciclo vaccinale in 249.556, il 6,83%, mentre hanno ricevuto la prima dose 983.529 bambini, pari al 26,90%. - (PRIMAPRESS)