Vaccinazioni in Farmacia: Genova fa da apripista e inizia oggi l'esperimento per fasce d'età compresa tra i 70 e 79 anni

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Iniziate le vaccinazioni in farmacia a Genova, prima città in Italia. Coinvolte al momento 52 farmacie, per vaccinare ogni giorno 400 persone della fascia d'età 70-79 ma non gli "ultrafragili". Firmata dal ministro Speranza l'intesa Regioni-farmacisti, mentre ieri l'iniziativa aveva incassato proprio a Genova il placet di Curcio e Figliuolo all' inaugurazione del maxihub in Fiera. Domani il Capo della Protezione civile e Commissario Covid sono in Lombardia, nel giro di visite a tutte le Regioni. - (PRIMAPRESS)