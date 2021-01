Vaccinazioni: in 9 giorni utilizzate 118.554 dosi su 469.950 disponibili. Lombardia fanalino di coda (3,9%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 118.554 le vaccinazioni finora eseguite sul territorio nazionale con il primo lotto totale di 469.950 dosi di vaccino fornite da PfizerBiontech. Al momento la più coperta è la popolazione femminile con 71.104 vaccinati e 47.450 uomini. La differenza è dovuta ad una percentuale superiore di personale infermieristico di genere femminile che, secondo le priorità stabilite dal Comitato tecnico scientifico e dal Commissario per l’emergenza Covid-19, sono i primi ad essere stati sottoposti alla vaccinazione. Le regioni che finora hanno effettuato il maggior numero di vaccinazioni sono la Provincia Autonoma di Trento (54,8), il Lazio (48,7%) ed il Veneto (40,6%). Mentre la Lombardia è appena ad un imbarazzante 3,9% che ha sollevato un feroce polemica per le parole dell’assessore alla Sanità, Gallera che giustificavano i ritardi con la necessità di mandare in ferie il personale sanitario. I dati percentuali delle regioni si riferiscono, ovviamente, non alla copertura del territorio ma al rapporto tra dosi ricevute in consegna e somministrate. - (PRIMAPRESS)