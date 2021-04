Vaccinazioni, Figliuolo stoppa il governatore della Campania: "Il governo indica le categorie prioritarie"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il generale e Commissario per l'emergenza, Figluolo blocca il governatore della Campania, De Luca. La campagna di vaccinazione "deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe, in base all'ordinanza che indica le categorie prioritarie". Così il commissario Figliuolo replica al governatore della Campania De Luca che aveva dichiarato:"Noi andiamo avanti non per fasce,ma per categorie economiche. Diamo noi i tempi non il governo". "Occorre mettere al sicuro gli anziani e i più fragili", ribadisce Figliuolo. "Prima si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive". - (PRIMAPRESS)