Vaccinazioni, Figliuolo: "Se arrivo a 500mila vaccinazioni al giorno chiudo la campagna a settembre"

Parla al singolare il generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario per l'emergenza sanitaria parlando della campagna vaccinazioni. Il commissario ci mette la faccia: "Ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna". Così il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, al Corriere della Sera. "Dobbiamo spingere Big Pharma a onorare gli impegni", afferma il commissario, ma allo stesso tempo "non deve accadere che arrivino le dosi e non abbiamo chi le somministra".