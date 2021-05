Vaccinazioni ancora lente in alcune regioni. Sileri: "Sicurezza con 30 milioni che hanno ricevuto almeno la prima dose"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad oggi 10 maggio, le persone vaccinate, con entrambe le dosi, sono 7.401.862. Veneto, Marche, Liguria e Puglia sono le regioni che hanno superato il 90% delle dosi ricevute e somministrate ma va a rilento la copertura delle fasce di popolazione attiva sul lavoro tra i 20 e i 59 che secondo quanto dichiarato dal Commissario per l’emergenza, Figliuolo dovrebbero essere prenotatili a partire da questa settimana. Il sottosegretario Silerim, in una intervista di questa mattina ha raccomandato di mantenere ancora la guardia alta sino a quando non si sarà avuta una copertura di almeno 30 milioni di italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose. Se questo è l’obiettivo che secondo il Ministero della Salute, il Cts ed il Governo, dovrebbe metterci al riparo da nuove emergenze, il percorso sembra ancora lungo guardando ai numeri di questa settimana. I dati dei nuovi positivi registrati ieri 9 maggio erano di 8.292 mentre i decessi sono stati 139. Un calo significativo ma che vede ancora alcuni focolai di varianti come quello del Lazio nelle province della Ciociaria. - (PRIMAPRESS)