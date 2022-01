Vaccinazione over 50: quasi due milioni senza prima dose. Scattano controlli a tappeto e multe

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono un milione e 680.000 le persone con più di 50 anni che non si sono vaccimate, nonostante l'obbligo stabilito dal decreto del 7 gennaio scorso. Lo si apprende dal report del governo del Commissario Figluolo. Negli ultimi 7 giorni sono stati poco più di 178.000 gli over 50 che hanno fatto la prima dose, mentre da quando è entrato in vigore l'obbligo sono stati poco più di 481.000. A partire dal primo febbraio scatterà per gli ultra 50enni non vaccinati la multa di 100 euro prevista dal decreto. - (PRIMAPRESS)