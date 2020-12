Usura e lockdown: arrestate sette persone a Roma che concedevano denaro al tasso del 500%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arresto per sette persone da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Roma, a seguito di indagini avviate a marzo 2019 su un giro di usura con tassi tra il 150% e il 500% nel lockdown. I destinatari del provvedimento restrittivo sono ritenuti responsabili a vario titolo di usura continuata in concorso, estorsione,traffico di droga, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti e esercizio abusivo del credito. - (PRIMAPRESS)