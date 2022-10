Uso mascherine: Campania e Lombardia anticipano le decisioni del CdM e confermano l’uso in Rsa e ospedali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mascherina resta in Campania e Lombardia anticipando eventuali decisioni in CdM sull'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie e nelle Rsa, Lom- bardia e Campania ribadiscono che nelle due Regioni non cambia nulla: la mascherina va portata. A Napoli, il governatore De Luca conferma l'obbligo con un'ordinanza in vigore da domani fino a fine novembre. In Lombardia "forte raccomandazione" per la mascherina -almeno chirurgica- in ospedali e Rsa, nel rispetto dell' autonomia delle singole strutture. - (PRIMAPRESS)