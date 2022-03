Usa: una ragazza afroamericana 12enne nel Wisconsin messa a terra con un ginocchio al collo da una agente

(PRIMAPRESS) - USA - Ancora un episodio di brutale violenza da parte della polizia negli Usa. La vittima, per fortuna sopravvissuta, è una ragazza afroamericana di 12 anni coinvolta in una lite con un'altra studentessa nella mensa della sua scuola a Kenosha, in Wisconsin.Dal video ripreso dalle telecamere di sicurezza si vede un agente intervenire, buttare a terra la ragazza e premerle il ginocchio sul collo per "oltre 20 secondi", come ha denunciato il suo avvocato. Poi la solleva con violenza, la ammanetta e la porta via. - (PRIMAPRESS)