Usa: una fuga di azoto liquido da un allevamento di pollame in Georgia ha provocato 6 vittime e diversi ustionati

(PRIMAPRESS) - USA - Sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a seguito di una fuga di azoto liquido in un impianto di lavorazione del pollame a Gainesville, in Georgia. Al momento dell'incidente nello stabilimento erano al lavoro 130 persone e diverse di esse sono rimaste ustionate. Cinque sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale. Delle 12 persone ricoverate, 3 versano in gravi condizioni. Ancora da accertare le cause dell'incidente. - (PRIMAPRESS)