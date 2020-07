Usa: un video rivela che George Floyd aveva ripetuto per 20 volte "Mi uccideranno, non posso respirare"

(PRIMAPRESS) - USA - In un video presentato dai legali dell’afroamericano George Floyd, ucciso dalla polizia, l’uomo avrebbe detto per ben 20 volte “Mi uccideranno, non posso respirare”. E’ la frase ripetuta agli agenti che lo trattenevano a terra ammanettandolo. Il video è ripreso dalla telecamera indossata da uno dei due poliziotti del Minnesota che stavano compiendo l’arresto. Le trascrizioni sono state presentate al giudice dai legali di uno degli agenti implicati nel caso che chiede di essere scagionato dall'accusa di essere complice dell'omicidio dell'afroamericano avvenuto il 25 maggio. - (PRIMAPRESS)