Usa: un rapporto del Centro di Prevenzione Sanitaria classifica la variante Delta più pericolosa per la sua velocità di diffusione

(PRIMAPRESS) - USA - La variante Delta del Covid-19 causerebbe un'infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonderebbe facilmente come la varicella. E' quanto si sostiene in un documento ottenuto dal Washington Post e redatto dal Centers for disease control and prevention, la massima autorità sanitaria federale statunitense. I dati mostrano che i vaccinati trasmettono la Delta allo stesso modo dei non vaccinati. Quindi si chiede a tutti "di indossare mascherine in ambienti pubblici in determinate circostanze". - (PRIMAPRESS)