Usa: ucciso un 23enne in fuga dalla polizia. Il video delle bodycam degli agenti

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - La polizia ha ucciso in California un giovane afroamericano mentre era in fuga. E' avvenuto sabato ma le immagini dell'uccisione di Robert Adams,23 anni, sono state rilasciate solo ora. Questa volta a documentare il colpo esploso dall'agente non è un video di passanti ma quello registrato dalle bodycam degli agenti. I poliziotti hanno fermato un'auto senza targa ma mentre gli agenti escono dall'auto, Adams tenta la fuga e un agente gli spara e lo uccide. La famiglia del giovane ha chiesto alle autorità di incriminare il poliziotto che ha sparato, e di cui non è stata fornita l'identità. - (PRIMAPRESS)