Usa: Trump si scaglia contro la "Sezione 230", lo scudo legale dei social media

(PRIMAPRESS) - USA - Donald Trump ha minacciato di porre il veto sulla legge sulla Difesa, il National Defense Authorization Act, a meno che non venga tolto lo scudo legale che protegge i social media, noto come 'Sezione 230', definito "ingiusto e molto pericoloso". Con un paio di tweet, Trump ha definito la 'Sezione 230' come "un regalo alle aziende della Big tech, le uniche che lo hanno". Ma"si tratta di una minaccia seria alla nostra integrità elettorale e sicurezza nazionale", ha proseguito Trump. - (PRIMAPRESS)