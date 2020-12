USA, Trump non firma gli aiuti economici per Covid: 29 milioni di cittadini senza sussidi

(PRIMAPRESS) - USA - 29 Milioni di cittadini Usa senza sussidi di disoccupazione perché il presidente degli Stati uniti uscente, Trump,non ha firmato la legge per gli aiuti Covid-19 Il presidente eletto Biden avverte: il ritardo nella firma della bozza (scadeva ieri) ha "conseguenze devastanti". La legge prevede anche il divieto di sfratto:vale più di 900 mld di dollari. Trump vuole che gli americani ricevano un'una tantum di 2mila dollari, ma gli stessi repubblicani in Congresso si rifiutano di aumentare gli attuali 600 $ per redditi sotto i 75mila $ all'anno. - (PRIMAPRESS)