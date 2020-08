Usa: Trump martedi 1 settembre in Wisconsin dove imperversano le proteste per il ferimento di Jacob Blake

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Martedì 1 settembre Donald Trump volerà nel Wisconsin dove sono in atto le proteste per il ferimento del 29enne afroamericano Jacob Blake.

Una risposta tardiva quella di Trump dopo che dal palco del congresso repubblicano per la sua ricandidatura aveva elogiato la polizia e condannato le violenze delle proteste. Trump anche nella città di Kenosha, dove è accaduto il ferimento che, probabilmente, terrà Blake su una sedie a rotelle per la perdita della mobilità degli arti inferiori a causa dei colpi di pistola esplosi alle spalle dal poliziotto, incontrerà solo i rappresentanti delle forze dell’ordine e non i familiari di Blake. - (PRIMAPRESS)