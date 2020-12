Usa: Trump annuncia in un Twitter il ricovero per Covid di Giuliani e Biden indica il prossimo ministro della Sanità

(PRIMAPRESS) - USA - Mentre in un Twitter di Donald Trump annuncia che il suo avvocato ed ex sindaco di NY, Rudolph Giuliani è positivo al covid ed è stato ricoverato in ospedale anche con altre patologie, Il presidente eletto Joe Biden avrebbe indicato il prossimo ministro alla Salute. Ha scelto l'ex deputato dem Xavier Becerra, 62 anni, attorney General della California come ministro della Sanità,puntando su un politico esperto per gestire la risposta del governo alla pandemia. - (PRIMAPRESS)