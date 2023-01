USA: trovati documenti top-secret in un ex ufficio di Biden. Trump: “Perché l’FBI non perquisisce tutte le sue case?”

(PRIMAPRESS) - USA - Documenti top-secret sarebbero conservati in un ex ufficio di Joe Biden. La notizia rimbalzata tra i media ha fatto insorgere i repubblicani americani e tuonare l'ex presidente Trump chiedendo la perquisizione dell'FBI nelle diverse case di Biden come era accaduto già per lui. "Biden è stato molto critico verso il fatto che Trump ha erroneamente portato documenti classificati nella sua residenza o altrove e ora sembra che egli possa aver fatto lo stesso..." ha detto il deputato James Comer, presidente in pectore della commissione di controllo della Camera. - (PRIMAPRESS)