Usa: tornado in Texas e Louisiana. Oltre 300 mila persone senza elettricità

(PRIMAPRESS) - USA - Alcuni tornado di diversa intensità si sono scaricati a terra in Texas e Louisiana mentre un potente sistema di tempeste ha causato nevicate in California si sta spostando verso est. In Texas sono state segnalate raffiche di vento di oltre 70 miglia orarie e le squadre del National Weather Service stanno verificando gli eventuali danni lungo il percorso delle tempeste, che si estende dal sudest dell'Oklahoma al Texas e ai vicini Arkansas e Louisiana. Più di 310.000 persone in Texas sono rimaste senza elettricità. - (PRIMAPRESS)