USA: TikTok intenzionata ad intraprendere un’azione legale nei confronti di Trump

(PRIMAPRESS) - USA - TikTok intraprende un'azione legale contro l'ordine del presidente Usa, Trump, che vieta dopo la metà di settembre ogni transazione con la app cinese e la società madre,Bytedance, rendendo in questo modo obbligatoria la cessione di TikTok. La società si dice costretta a contestare l'ordine esecutivo "per garantire che prevalga lo stato di diritto e che la nostra azienda e gli utenti siano trattati in modo equo". Trump ritiene che la app sia uno strumento di controllo nelle mani di Pechino. - (PRIMAPRESS)