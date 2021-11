Usa, Suv contro la parata di Natale a Waukesha. Arrestato il conducente uscito due giorni fa dalla prigione

(PRIMAPRESS) - USA - Sono cinque le vittime accertate e almeno altre 40 sono rimaste ferite per il suv che si è scagliato suilla tradizionale parata che apre le festività natalizie a Waukesha, la cittadina a circa 30 km a ovest di Milwaukee, in Wisconsin. Investiti anche 12 bambini. La polizia ha identificato l'autore della strage,un afroamericano di 39 anni con una lunga lista di reati alle spalle,uscito due giorni fa dal carcere. Sarebbe finito tra la folla per sbaglio dopo un tentativo di fuga in auto. - (PRIMAPRESS)