Usa, sparatoria in un deposito della metropolitana a San Jose. Un dipendente ha ucciso 8 persone

(PRIMAPRESS) - SAN JOSE (CALIFORNIA) – Un uomo armato ha aperto il fuoco contro un deposito della metropolitana a San Jose in California, oggi mercoledì 26 maggio, uccidendo almeno otto persone. Il portavoce della polizia Russell Davis ha detto che anche l'uomo armato, un dipendente dello scalo ferroviario, è morto e che tra le vittime ci sono altri dipendenti. Davis ha detto di non sapere come sia morto l'uomo armato, né se le forze dell'ordine lo abbiano colpito con le loro armi.

Il conto dei morti per sparatorie nelle città americane è diventato troppo alto. La sparatoria più recente a marzo, quando furono assalite e uccise otto persone - sei delle quali donne di origine asiatica - da un uomo armato in tre terme ad Atlanta e in una contea vicina. Sei giorni dopo, 10 persone sono state uccise in un supermercato a Boulder, in Colorado. Settimane dopo, otto persone sono state uccise quando un uomo armato ha aperto il fuoco sui lavoratori in una struttura FedEx a Indianapolis. - (PRIMAPRESS)