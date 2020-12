USA: sparatoria al bowling di Rockford in Illinois. Uccisi due adolescenti. La polizia ha fermato un uomo

(PRIMAPRESS) - ROCKFORD (USA) - Sulla vicenda della sparatoria di sabato notte in una sala bowling di Rockford, in Illinois, la conferenza stampa tenuta dal capo della polizia, Dan O’Shea, ha annunciato che è stato fermato un uomo su cui si sono appuntati i sospetti. Due adolescenti sono stati raggiunti dai colpi ed hanno perso la vita. Il Rockford Register Star ha riferito che il 2020 è stato l'anno più mortale per omicidi della città, secondo i registri che risalgono al 1965. Trentacinque persone sono state uccise in città quest'anno, battendo il precedente record di 31 nel 1996. - (PRIMAPRESS)