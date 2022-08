Usa: sparatoria a Tucson in Arizona con 4 vittime. Biden: “Se vinceranno i democratici bandiremo le armi d’assalto”

(PRIMAPRESS) - USA - Sparatoria a Tucson, in Arizona dove sono rimaste uccise 4 persone, tra cui un poliziotto. Il conflitto a fuoco è avvenuto in un condominio nel centro della città. Secondo fonti citate dai media locali la sparatoria sarebbe avvenuta quando un agente ha notificato un avviso di sfratto.

L'ennesima sparatoria ripropone l'uso eccessivo delle armi negli USA e proprio il presidente Biden era intervenuto nelle ultime ore in Maryland per la campagna di Midterm: "Se i democratici manterranno il controllo di Camera e Senato, bandiremo le armi d'assalto". E' la promessa del presidente Biden.