Usa: spalti vuoti a Tulsa (Oklahoma) per il comizio di Trump e insinuazioni sul suo stato di salute

I comizi di Donald Trump per per la sua campagna di rielezione non partono nel migliore dei modi. Da una parte ancora il peso della diffusione del virus che in America si sta facendo ancora sentire con un elevato numeri di positivi e dall'altra ancora una larga parte di afroamericani che non vede di buon occhio la sua rfielezione. Il risultato è che al Bok center di Tulsa, l'incontro con i suoi elettori non ha riempito l'arena. Tutta la parte delle tribune è rimasta vuota come pure all'esterno non c'é stata l'affluenza prevista dalla sua macchina elettorale.

A questo si aggiunge alcune insinuazioni trapelate tra i media nei giorni scorsi quando aveva visitato l'Accademia di West Point ed era visibilmente inciampato sulla scaletta dell'aereo. Un inciampo con passo maledetto che ha fatto insinuare una sua possibile malattia. Ovviamente bollate da Trump come fake news.