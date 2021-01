Usa: sono 150 gli incriminati dalla Fbi per l'assalto a Capitol Hill. L'8 febbraio inizia il processo di impeachment per Trump

(PRIMAPRESS) - USA - Salgono a 150 gli incriminati per l'assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio, a Washington. La notizia giunge dopo la presentazione al Senato dell'articolo su cui si basa l'impeachment per "incitazione all'insurrezione" nei confronti dell'ex presidente Usa, Trump. In 3 settimane, Fbi e procure federali hanno incriminato e arrestato persone in molti Stati. Duecento quelle identificate, tra cui circa 30 poliziotti. All'esame la possibilità di contestare il reato di sedizione, che può essere punito con la detenzione fino a 20 anni. Intanto per l'8 febbraio prossimo è stata fissato l'inizio del processo per impeachmet a Trump per il reato di instigazione alla rivolta. - (PRIMAPRESS)