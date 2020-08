Usa: Rusten Sheskey è l'agente che ha ferito alle spalle l'afroamericano Jacob Blake ora in pericolo di perdere l'uso degli arti inferiori

(PRIMAPRESS) - USA - E’ stato diffuso il nome dell'agente di polizia che ha sparato all'afroamericano Jacob Blake. Si chiama Rusten Sheskey, 7 anni di servizio presso il dipartimento di polizia di Kenosha. Per ora il procuratore generale del Wisconsin non ha formalizzato alcuna accusa. La diffusione di un video che mostra l'agente sparare 7 colpi alla schiena di Blake, ha costretto la polizia locale a dare il nome dell’autore del gesto che aveva scatenato le violente proteste e in cui sono morti 2 manifestanti. La Casa Bianca, per evitare che la protesta montasse ancora di più, ha inviato a Kenosha 2.000 riservisti della Guardia nazionale.

Intanto la vicenda ha visto anche la significativa protesta della Nba con i giocatori di basket del Milwaukee che hanno deciso di boicottare una delle gare di playoff in programma per dare un segnale forte al ferimento di Blake con 7 colpi di pistola alla schiena, mentre stava tornando in macchina dai suoi tre figli e ora rischia la paralisi. - (PRIMAPRESS)