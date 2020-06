Usa: rilasciato lo scienziato iraniano Cyrous Asgari. Era stato accusato di spionaggio industriale

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti hanno rilasciato lo scienziato iraniano, Cyrous Asgari, che era stato accusato di spionaggio. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Zarif. Nel 2016, Asgari era stato accusato di aver sottratto segreti commerciali durante una visita accademica in Ohio. Lo scorso novembre era stato assolto, ma era comunque rimasto imprigionato, apparentemente per questioni legate alle leggi Usa sull'immigrazione. Il Dipartimento di Stato americano non ha ancora rilasciato commenti. - (PRIMAPRESS)