Usa: precipitato un Cessna in un lago del Tennessee. Morto anche Joe Lara, l’attore di “Tarzan a Manhattan”

Un Cessna è precipitato inabissandosi in un lago nel Tennessee subito dopo il decollo:7 le vittime,fra le quali anche William Lara,59 anni,noto come Joe Lara l'attore che ha interpretato Tarzan nel film 'Tarzan a Manhattan' e la serie televisiva 'Tarzan:La grande avventura' Con lui è morta anche la moglie, Gwen Shamblin Lara,66 anni,leader del gruppo cristiano per la perdita di peso Weight Down Ministries,fondato dalla donna nel 1968.Le altre 5 vittime sono tutti membri della Remnant Fellowship Church,la chiesa fondata sempre dalla Shambilin.