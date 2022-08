Usa: oltre 150 i fascicoli “top secret” quelli sequestrati dalla FBI nella casa di Trump a Mar-a-Lago

(PRIMAPRESS) - USA - L'ex presidente Trump conservava più di 300 documenti riservati nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo scrive il New Yor Times, secondo cui "gli archivi nazionali hanno trovato più di 150 documenti sensibili quando hanno ricevuto un primo lotto di carte dall'ex presidente Trump a gennaio". La mole di documenti in suo possesso, secondo la ricostruzione del New York Times, "spiega perchè il Dipartimento di Giustizia si è mosso così urgentemente per dare la caccia a qial- siasi ulteriore documento classificato che potrebbe essere in suo possesso.

Intanto Trump chiede alla giustizia americana di bloccare la revisione dei documenti sequestrati dall'Fbi a Mar-a-Lago fino a quando non sarà nominato uno 'special master' in grado di "proteggere l'inte- grità dei documenti riservati". In una mozione depositata in tribunale i legali dell'ex presidente chiedono anche che il Dipartimento di Giustizia fornisca un elenco dettagliato delle carte prelevate dalla sua abitazione in Florida,oltre alla restituzione di tutto il materiale non coperto dal mandato degli agenti federali. - (PRIMAPRESS)