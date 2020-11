USA: oggi si celebra il Thanksgiving Day, tra nuovo presidente alla Casa Bianca e pandemia

(PRIMAPRESS) - USA - Per gli americani oggi è il “Thanksgiving Day”, il giorno del ringraziamento che si celebra nell’ultimo giovedì di novembre. È un appuntamento che si rinnova dal 1621 quando un gruppo di Padri Pellegrini partito dall’Inghilterra approdò nel villaggio di Plymouth nel “nuovo mondo”. Ma la consacrazione definitiva del giorno del ringraziamento avvenne nel 26 novembre 1789 con la proclamazione nazionale voluta dal presidente George Washington.Simbolo di questa giornata è l’iconico tacchino festeggiato in ogni casa degli “States” e celebrato da centinaia di film di Hollywood. Quest’anno con l’emergenza da pandemia ci sarà l’occasione per riunire i familiari che erano rimasti isolati anche se l’autorità sanitaria raccomanda di osservare le regole per evitare contagi. - (PRIMAPRESS)