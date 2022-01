Usa, obbligo vaccino in azienda: la Corte Suprema sospende la decisione di Biden

(PRIMAPRESS) - USA - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso la decisione del presidente, Joe Biden di imporre il vaccino anti- Covid nelle imprese con più di 100 dipendenti. Secondo i giudici della Corte l'amministrazione federale non ha il potere di imporre tale requisito per le aziende senza l'autorizzazione del Congresso. La Corte ha invece confermato l'obbligo della vaccinazione per i lavoratori delle strutture sanitarie che ricevono fondi federali. I provvedimenti sono stati approvati a maggioranza. - (PRIMAPRESS)