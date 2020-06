Usa: New York, New Jersey e Connecticut si blindano con la quarantena per chi arriva da Stati ad alto tasso di virus

Illustrazione Antonella Martino

(PRIMAPRESS) - USA - Ritorna l’obbligo di quarantena per alcuni Stati per evitare la diffusione del coronavirus. I confinanti New York, New Jersey e Connecticut, hanno annunciato l'obbligo di quarantena di 14 giorni per chi arriva da altri Stati con elevati tassi di contagi da Covid. "Dobbiamo fare in modo che i tassi continuino a scendere", ha detto il governatore di New York, Cuomo. Intanto record di contagi negli Stati Uniti: in un giorno più di 37.700, il livello più alto in assoluto e il peggiore da aprile quando l'apice ha toccato quasi 35mila casi. Una situazione che, tuttavia, non ha impedito lo svolgimento della campagna elettorale sia di Trump che di Biden, favorendo, così, l’aggregazione di centinaia di persone senza nessuna regola. - (PRIMAPRESS)