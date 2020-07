Usa: nelle 24 ore superati 50 mila casi di nuovi positivi. I maggiori focolai in Alaska e Arizona. Ospedali saturi

(PRIMAPRESS) - USA - Per la prima volta il bilancio giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus negli Usa supera quota 50.000. Per la Johns Hopkins University, ci sono stati 52.898 casi, per un totale di oltre 2.68 mln. Le vittime sono 128mila. La California ripristina il lockdown sul 75% del territorio, mentre nuovi record di infezioni si registrano in Alaska e Arizona. A Houston, in Texas, gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capienza. Trump insiste: "Prima o poi il virus sparirà" e indossa la mascherina: "Assomiglio a Lone Ranger" - (PRIMAPRESS)