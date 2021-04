Usa: morte Floyd, oggi la sentenza per il poliziotto Derek Chauvin. La Giuria riunita in Camera di Consiglio

(PRIMAPRESS) - MINNESOTA (USA) - Il processo a Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd, è alle battute finali. Terminate le arringhe, la giuria è riunita per iniziare le deliberazioni. Il giudice Peter Cahill ha letto ai giurati le istruzioni prima che lasciassero l'aula: "Prendetevi il tempo necessario. Valutate attentamente le prove, non saltate a conclusioni sulla base delle vostre esperienze. La legge richiede una decisione sulla base delle prove. La vostra decisione deve essere unanime e non influenzata dalle conseguenze del vostro verdetto". Una sentenza molto attesa che sembra essere una bomba innescata per nuove proteste. il presidente Biden ha annunciato un discorso evidentemente per evitare una guerriglia razziale. - (PRIMAPRESS)