Usa: montano le proteste per il ferimento di Blake nel Winsconsin. Dichiarato lo stato di emergenza nonostante le parole di Melania

(PRIMAPRESS) - USA - Non è bastato il discorso di Melania Trump alla convention repubblicana, in cui ha fatto riferimento agli errori del passato nella lotta razziale, per calmare gli animi in Wisconsin dove è salita la tensione per le proteste contro il ferimento di Jacob Blake, l’afroamericano che era intervenuto per sedare una rissa e si è ritrovato colpito da un nugolo di proiettili sparati alle spalle dalla polizia. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle proteste. Blake "è paralizzato dalla vita in giù" e potrebbe perdere per sempre l'uso delle gambe, ha reso noto la sua famiglia dopo l'esplosione di rabbia e proteste a Kenosha per l'ennesima brutalità degli uomini in divisa.

La madre del 29enne afroamericano, Julia Jackson,aveva esortato i manifestanti a protestare pacificamente ma l’invito è rimasto inascoltato. Per la terza notte consecutiva dopo il ferimento ci sono stati scontri e sparatorie: due persone sono morte e una è rimasta ferita da colpi d'arma da fuoco. Non sono chiare le circostanze dell'accaduto e la polizia sta indagando per capire se la sparatoria sia scaturita "da uno scontro tra sedicenti milizie a guardia di una stazione di servizio e manifestanti". - (PRIMAPRESS)