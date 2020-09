Usa: manifestazioni di protesta in Kentucky per l'uccisione dell'afroamericana Breonna Taylor. Erano stati incriminati 2 agenti dal Gran Giurì

(PRIMAPRESS) - USA - Spari contro due agenti a Louisville,in Kentucky, durante una manifestazione per Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa dalla polizia lo scorso marzo. Il gran giurì non ha incriminato 2 dei 3 agenti che hanno fatto irruzione nella casa di Taylor in piena notte. Un terzo agente è stato incriminato non per la morte dell'afroamericana ma per condotta negligente, avendo sparato in direzione di una casa nelle vicinanze mettendo a rischio la vita di altri. A Louisville è stato drecretato il coprifuoco, ma le proteste proseguono. - (PRIMAPRESS)