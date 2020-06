Usa: licenziato il poliziotto che ha ucciso Brooks ad Atlanta e si è dimesso il capo della polizia Erica Shields

(PRIMAPRESS) - ATLANTA - L’uccisione dell'afroamericano Rayshard Brooks da parte della polizia non solo ha portato al licenziamento immediato dell’agente mentre il suo collega non sarà più nelle squadre operative ma è stato assegnato a lavori d’ufficio, ma ha anche prodotto le dimissioni del capo della polizia Erica Shields. Ad annunciarle è stata la stessa sindaca di Atlanta, Keisha Lance Bottoms. In una conferenza stampa prima delle dimissioni, Shields ha affermato “che non sempre tutte le cose che si vogliono fare sono realizzabili” facendo intendere che ci sono pressioni ed ostacoli che derivano da un sistema incancrenito di razzismo difficile da risolvere con regole o richiami. - (PRIMAPRESS)