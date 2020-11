Usa: lezioni di buona politica da Biden. Favorevole ad un repubblicano nel governo per unire il Paese

(PRIMAPRESS) - USA - Dal neo presidente eletto, il democratico,Joe Biden, almeno per il momento, arrivano lezioni di buona politica. A cominciare dalla nomina di un repubblicano che ha votato per Trump nel suo governo, in nome dell'unità nazionale: "Potrei prenderlo in considerazione, il mio obiettivo è unire il Paese, l'era del dialogo politico violento deve finire", ha detto nel corso di un'intervista alla Nbc. Il presidente eletto è invece prudente nel prendere nel governo personalità di peso in Congresso, come i senatori Sanders e Warren.Poi ha aggiunto: "Non userò il dipartimento di Giustizia per indagare Trump come ha fatto lui". - (PRIMAPRESS)