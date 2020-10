Usa: le autorità federali indagano per presunta corruzione sul figlio di Biden dopo una articolo del New York Post

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo l’articolo del New York Post, rimbalzato anche dalla portavoce della Casa Bianca, le autorità federali indagheranno sulle presunte email di Hunter Biden, il figlio di Joe. Lo riporta l'emittente Nbc citando alcune fonti,secondo le quali gli investigatori esamineranno se le email sono legate a un'operazione di intelligence straniera. Il New York Post il 14 ottobre 2020 ha rivelato che, a dicembre scorso, l'Fbi sequestrò un disco rigido appartenente a Hunter Biden nell'ambito di una inchiesta su una presunta corruzione dei Biden in Ucraina,risalente al 2014. - (PRIMAPRESS)