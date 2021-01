USA: Larry King, il popolare conduttore dello show sulla Cnn è ricoverato per Covid

(PRIMAPRESS) - USA - Il famoso giornalista americano Larry King è stato ricoverato in ospedale al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles dopo aver contratto il Covid. Lo ha annunciato la Cnn, l'emittente tv americana in cui ha lavorato per 25 anni con il suo Larry King live, uno degli show più famosi d'America. Il giornalista soffre di diabete di tipo 2 e ha avuto una serie di problemi medici, tra cui diversi attacchi di cuore, cancro ai polmoni e l'angina pectoris, - (PRIMAPRESS)