USA: la variante Delta non fa allentare le restrizioni di viaggio. Biden: “Seguiamo i dati scientifici”

In seguito ai timori per l'aumento dei casi Covid dovuti alla variante Delta, l'Amministrazione Biden intende mantenere le restrizioni ai viaggi in vigore L'amministrazione Usa è sotto pressione dei governi stranieri, delle compagnie aeree e di alcuni membri del Congresso, per allentare le restrizioni sugli ingressi di stranieri nel Paese. Ma la Casa Bianca ha più volte ribadito che un allentamento ai viaggi in Usa sarà deciso sulla base dei dati sanitari.